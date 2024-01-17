Best checking accounts for January 2024

These financial institutions are featured in our checking account rate research: Alliant Credit Union, Ally Bank, Amerant Bank, America First Credit Union, American Express National Bank, Axos Bank, Bank5 Connect, Bank of America, Barclays, Bask Bank, BECU (Boeing Employees Credit Union), Bethpage Federal Credit Union, BMO, Bread Financial (formerly Comenity Direct), BrioDirect, Capital One Bank, Chase Bank, CIBC USA, CIT Bank, Citibank, Citizens, Citizens Bank (Rhode Island), Credit One Bank, Comerica Bank, Customers Bank, Delta Community Credit Union, Discover Bank, EverBank (formerly TIAA Bank), Emigrant Direct, Fifth Third Bank, First Citizens Bank, First Internet Bank, First Technology Federal Credit Union, FNBO Direct, Golden 1 Credit Union, Heritage Bank NA, Huntington National Bank, KeyBank, LegacyTexas Bank, Limelight Bank, Live Oak Bank, Morgan Stanley Private Bank, M&T Bank, Marcus by Goldman Sachs, MySavingsDirect, Navy Federal Credit Union, NBKC Bank, PenFed Credit Union, PNC Bank, Popular Direct, Quontic Bank, Randolph-Brooks Federal Credit Union, Regions Bank, Salem Five Direct, Sallie Mae Bank, Santander Bank, SchoolsFirst Federal Credit Union, Security Service Federal Credit Union, State Employees' Credit Union, Suncoast Credit Union, Synchrony Bank, TD Bank, Truist Bank, U.S. Bank, UFB Direct, U.S. Bank, USAA Bank, Vio Bank, VyStar Credit Union, Wells Fargo and Zions Bank.