Best 6-month CD rates for January 2024

These financial institutions are featured in our CD rate research: Alliant Credit Union, Ally Bank, Amerant Bank, America First Credit Union, American Express National Bank, Axos Bank, Bank5 Connect, Bank of America, Barclays, Bask Bank, BECU (Boeing Employees Credit Union), Bethpage Federal Credit Union, BMO, Bread Financial (formerly Comenity Direct), BrioDirect, Capital One Bank, Chase Bank, CIBC USA, CIT Bank, Citibank, Citizens, Citizens Bank (Rhode Island), Comerica Bank, Customers Bank, Delta Community Credit Union, Discover Bank, Emigrant Direct, Fifth Third Bank, First Citizens Bank, First Internet Bank, First Technology Federal Credit Union, FNBO Direct, Golden 1 Credit Union, Marcus by Goldman Sachs, Morgan Stanley Private Bank, Huntington National Bank, KeyBank, Limelight Bank, Live Oak Bank, M&T Bank, MySavingsDirect, Navy Federal Credit Union, NBKC Bank, PenFed Credit Union, PNC Bank, Popular Direct, Quontic Bank, Randolph-Brooks Federal Credit Union, Regions Bank, Salem Five Direct, Sallie Mae Bank, Santander Bank, SchoolsFirst Federal Credit Union, Security Service Federal Credit Union, State Employees’ Credit Union, Suncoast Credit Union, Synchrony Bank, TD Bank, TIAA Bank, Truist Bank, UFB Direct, U.S. Bank, USAA Bank, Vio Bank, VyStar Credit Union, Wells Fargo and Zions Bank.