CyberGuy’s Favorite Credit Cards for Seniors and Retirees 2026
Bankrate score
on Chase's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
125,000 bonus points
Recommended credit score
740 - 850
Regular APR
19.49% - 27.99% Variable
Annual fee
$795
Rewards rate
1x - 8x
CyberGuy's take:
View Details
Bankrate score
on Chase's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
75,000 bonus points
Recommended credit score
670 - 850
Regular APR
19.24% - 27.49% Variable
Annual fee
$95
Rewards rate
1x - 5x
CyberGuy's take:
View Details
Bankrate score
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Earn 75,000 bonus miles
Recommended credit score
740 - 850
Regular APR
19.49% - 28.49% (Variable)
Annual fee
$395
Rewards rate
2 Miles - 10 Miles
CyberGuy's take:
View Details
Bankrate score
on American Express's secure siteSee Rates & Fees, Terms Apply
Intro offer
Earn $200
Rewards Rate
1% - 3%
Annual fee
$0
APR
19.49%-28.49% Variable
CyberGuy's take:
Rewards
Card Details
Bankrate score
on American Express's secure siteSee Rates & Fees, Terms Apply
Intro offer
Earn $250
Rewards Rate
1% - 6%
Annual fee
$0 intro annual fee for the first year, then $95.
APR
19.49%-28.49% Variable
CyberGuy's take:
Rewards
Card Details
Limited time offer
$250 Capital One Travel Credit
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Enjoy a $250 travel credit & earn 75K bonus miles
Rewards Rate
2X miles - 5X miles
Annual fee
$95
Regular APR
19.49% - 28.49% (Variable)
CyberGuy's take:
Rewards
Card Details
Bankrate score
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Earn a one-time $200 cash bonus
Rewards Rate
1.5% - 5%
Annual fee
$0
Regular APR
18.49% - 28.49% (Variable)
CyberGuy's take:
Rewards
Card Details
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Earn a one-time $200 cash bonus
Rewards Rate
1% - 8%
Annual fee
$0
Regular APR
18.49% - 28.49% (Variable)
CyberGuy's take:
Rewards
Card Details
Bankrate score
on Amazon's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Get a $150 Amazon Gift Card
Rewards Rate
1% - 10%
Annual fee
$0
Regular APR
18.74% - 27.49% Variable
CyberGuy's take:
Rewards
Card Details
We appreciate your feedback
Thank you for taking the time to share your experience.