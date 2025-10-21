 Skip to Main Content

Best Secured Credit Cards

Capital One Platinum Secured Credit Card

Capital One Platinum Secured Credit Card
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
4.1

Bankrate score

InfoHover to learn more
Apply now

on Capital One's secure site

See Rates & Fees

Intro offer

InfoHover to learn more.

N/A

Recommended credit score

InfoHover to learn more

No Credit History

Regular APR

29.49% (Variable)

Annual fee

$0

Rewards rate

InfoHover to learn more

N/A

Capital One Quicksilver Secured Cash Rewards Credit Card

Capital One Quicksilver Secured Cash Rewards Credit Card
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
4.2

Bankrate score

InfoHover to learn more
Apply now

on Capital One's secure site

See Rates & Fees

Intro offer

InfoHover to learn more.

N/A

Recommended credit score

InfoHover to learn more

No Credit History

Regular APR

29.49% (Variable)

Annual fee

$0

Rewards rate

InfoHover to learn more

1.5% - 5%

Apply now

on Varo's secure site

Intro offer

InfoHover to learn more.

N/A

Recommended credit score

InfoHover to learn more

No Credit History

Regular APR

0.00% APR

Annual fee

No annual fee

Rewards rate

InfoHover to learn more

N/A

Fizz Credit-Building Visa® Card

Fizz Credit-Building Visa® Card

Bankrate score

star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
3.3
InfoHover to learn more
Bankrate review
No Credit History
InfoHover to learn more
Apply now

on Fizz's secure site

Intro offer

InfoHover to learn more

25% off membership

Rewards Rate

InfoHover to learn more

3%

Annual fee

Membership fee: $59.99/year for students ($129.99 for non- students).

Regular APR

0.0%

opensky® Secured Visa® Credit Card

opensky® Secured Visa® Credit Card

Bankrate score

star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
3.1
InfoHover to learn more
Bankrate review
No Credit History
InfoHover to learn more
Apply now

on opensky's secure site

Intro offer

InfoHover to learn more

N/A

Rewards Rate

InfoHover to learn more

Up to 10%

Annual fee

$35

Regular APR

24.14% (variable)

First Progress Prestige Secured Mastercard®

First Progress Prestige Secured Mastercard®

Bankrate score

star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
2.6
InfoHover to learn more
Bankrate review
No Credit History
InfoHover to learn more
Apply now

on First Progress's secure site

Intro offer

InfoHover to learn more

N/A

Rewards Rate

InfoHover to learn more

1% Cash Back Rewards

Annual fee

$49

Regular APR

13.74% (V)

First Progress Select Secured Mastercard®

First Progress Select Secured Mastercard®

Bankrate score

star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
1.0
InfoHover to learn more
Bankrate review
No Credit History
InfoHover to learn more
Apply now

on First Progress's secure site

Intro offer

InfoHover to learn more

N/A

Rewards Rate

InfoHover to learn more

1% Cash Back Rewards

Annual fee

$39

Regular APR

17.74% (V)