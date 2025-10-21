Best Secured Credit Cards
Bankrate score
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
N/A
Recommended credit score
No Credit History
Regular APR
29.49% (Variable)
Annual fee
$0
Rewards rate
N/A
View Details
Bankrate score
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
N/A
Recommended credit score
No Credit History
Regular APR
29.49% (Variable)
Annual fee
$0
Rewards rate
1.5% - 5%
View Details
on Varo's secure site
Intro offer
N/A
Recommended credit score
No Credit History
Regular APR
0.00% APR
Annual fee
No annual fee
Rewards rate
N/A
View Details
Bankrate score
on Fizz's secure site
Intro offer
25% off membership
Rewards Rate
3%
Annual fee
Membership fee: $59.99/year for students ($129.99 for non- students).
Regular APR
0.0%
Rewards
Card Details
Bankrate score
on opensky's secure site
Intro offer
N/A
Rewards Rate
Up to 10%
Annual fee
$35
Regular APR
24.14% (variable)
Rewards
Card Details
Bankrate score
on First Progress's secure site
Intro offer
N/A
Rewards Rate
1% Cash Back Rewards
Annual fee
$49
Regular APR
13.74% (V)
Rewards
Card Details
Bankrate score
on First Progress's secure site
Intro offer
N/A
Rewards Rate
1% Cash Back Rewards
Annual fee
$39
Regular APR
17.74% (V)