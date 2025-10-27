 Skip to Main Content

Most Underrated Cards

Citi Strata Premier® Card

Citi Strata Premier® Card
4.6

Bankrate score

Intro offer

Earn 60,000 bonus ThankYou® Points

Recommended credit score

670 - 850

Regular APR

19.99% - 27.99% (Variable)

Annual fee

$95

Rewards rate

1X - 10X

Monkey Miles' take:

My #1 most underrated card for earning points on groceries, dining, and gas

Citi Double Cash® Card

Citi Double Cash&reg; Card
4.2

Bankrate score

Apply now

Intro offer

$200 cash back

Recommended credit score

670 - 850

Regular APR

17.99% - 27.99% (Variable)

Annual fee

$0

Rewards rate

2% - 5%

Monkey Miles' take:

My most recommended cashback card especially for beginners

Limited time offer
Citi Strata Elite℠ Card

Citi Strata Elite℠ Card
4.4

Bankrate score

Apply now

Intro offer

Earn 100,000 bonus Points

Recommended credit score

670 - 850

Regular APR

20.99% - 28.99% (Variable)

Annual fee

$595

Rewards rate

1.5X - 12X

Monkey Miles' take:

If you're looking for more premium benefits but maintain the ability to transfer to partners including American Airlines this is worth a look

The Blue Business&reg; Plus Credit Card from American Express

The Blue Business® Plus Credit Card from American Express

Bankrate score

4.1
Recommended credit score:Good to Excellent
Intro offer

15,000 Membership Rewards® points

Rewards Rate

2X

Annual fee

No annual fee

Regular APR

16.99% - 26.99% Variable

Monkey Miles' take:

The most underrated no annual fee card for businesses to earn transferrable points. I have one for two of my businesses!

Limited time offer

Capital One Savor Cash Rewards Credit Card

Capital One Savor Cash Rewards Credit Card

Bankrate score

5.0
Recommended credit score:670 - 850
Intro offer

Earn $300 in welcome bonuses

Rewards Rate

1% - 8%

Annual fee

$0

Regular APR

18.99% - 28.99% (Variable)

Monkey Miles' take:

The most underrated no annual fee card for dining and groceries

Capital One Venture Rewards Credit Card

Capital One Venture Rewards Credit Card

Bankrate score

5.0
Recommended credit score:670 - 850
Intro offer

Earn 75,000 miles

Rewards Rate

2X miles - 5X miles

Annual fee

$95

Regular APR

19.99% - 28.99% (Variable)

Monkey Miles' take:

This is a great card for everyday spend for those who don't want to pay a high annual fee.

Capital One Venture X Rewards Credit Card

Capital One Venture X Rewards Credit Card

Bankrate score

5.0
Recommended credit score:740 - 850
Intro offer

Earn 75,000 miles

Rewards Rate

2 Miles - 10 Miles

Annual fee

$395

Regular APR

19.99% - 28.99% (Variable)

Monkey Miles' take:

The best super premium card for "most people" who want lounge access and to transfer their miles to partners.