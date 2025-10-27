Most Underrated Cards
Bankrate score
Intro offer
Earn 60,000 bonus ThankYou® Points
Recommended credit score
670 - 850
Regular APR
19.99% - 27.99% (Variable)
Annual fee
$95
Rewards rate
1X - 10X
Monkey Miles' take:
View Details
Bankrate score
Intro offer
$200 cash back
Recommended credit score
670 - 850
Regular APR
17.99% - 27.99% (Variable)
Annual fee
$0
Rewards rate
2% - 5%
Monkey Miles' take:
View Details
Bankrate score
Intro offer
Earn 100,000 bonus Points
Recommended credit score
670 - 850
Regular APR
20.99% - 28.99% (Variable)
Annual fee
$595
Rewards rate
1.5X - 12X
Monkey Miles' take:
View Details
Bankrate score
on American Express's secure siteSee Rates & Fees, Terms Apply
Intro offer
15,000 Membership Rewards® points
Rewards Rate
2X
Annual fee
No annual fee
Regular APR
16.99% - 26.99% Variable
Monkey Miles' take:
Rewards
Card Details
Limited time offer
Earn $200 cash back + $100 Capital One Travel credit
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Earn $300 in welcome bonuses
Rewards Rate
1% - 8%
Annual fee
$0
Regular APR
18.99% - 28.99% (Variable)
Monkey Miles' take:
Rewards
Card Details
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Earn 75,000 miles
Rewards Rate
2X miles - 5X miles
Annual fee
$95
Regular APR
19.99% - 28.99% (Variable)
Monkey Miles' take:
Rewards
Card Details
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Earn 75,000 miles
Rewards Rate
2 Miles - 10 Miles
Annual fee
$395
Regular APR
19.99% - 28.99% (Variable)
Monkey Miles' take: