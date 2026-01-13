 Skip to Main Content

Ink Business Unlimited® Credit Card

4.2

Intro offer

Earn $750 bonus cash back

Recommended credit score

670 - 850

Regular APR

16.74% - 24.74% Variable

Annual fee

$0

Rewards rate

1.5%

Cal's Take

This has been my highest-performing card over the last year and a half and resonates well with my audience.

American Express® Business Gold Card

5.0

Intro offer

Earn 100,000 points

Recommended credit score

Good to Excellent

Regular APR

17.74% - 28.49% Variable

Annual fee

$375

Rewards rate

1X - 4X

Cal's Take:

Strong brand trust, flexible rewards, and a good fit for business owners with higher monthly spend.

Chase Sapphire Preferred® Card

4.9

Intro offer

75,000 bonus points

Recommended credit score

670 - 850

Regular APR

19.24% - 27.49% Variable

Annual fee

$95

Rewards rate

1x - 5x

Cal's Take:

Popular entry-level premium card that converts well with users looking to transition into travel rewards.

Capital One Venture X Rewards Credit Card

5.0
Recommended credit score: 740 - 850
Intro offer

Earn 75,000 bonus miles

Rewards Rate

2 Miles - 10 Miles

Annual fee

$395

Regular APR

19.49% - 28.49% (Variable)

Cal's Take:

The Venture X is my favorite premium card for simplicity, with easy-to-use travel credits, strong earning rates, and an annual fee that effectively pays for itself.