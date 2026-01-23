Best Credit Cards for Building Credit
Bankrate score
on Mine's secure site
Intro offer
25% off membership
Recommended credit score
No Credit History
Regular APR
N/A
Annual fee
Subscription fee: $59.99/year for students ($129.99 for non-students).
Rewards rate
3%
View Details
Best for low-cost credit building
Bankrate score
on Chime's secure site
Intro offer
N/A
Recommended credit score
No Credit History
Regular APR
N/A
Annual fee
None
Rewards rate
1.5%
View Details
Bankrate score
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
N/A
Recommended credit score
No Credit History
Regular APR
28.99% (Variable)
Annual fee
$0
Rewards rate
1.5% - 5%
View Details
Best for average credit
Bankrate score
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Regular APR
28.99% (Variable)
Annual fee
$39
Rewards
What you should know
Card Details
on Self's secure site
Intro offer
N/A
Rewards Rate
N/A
Annual fee
$0 annual fee for the first year only, $25 annual fee thereafter.
Regular APR
27.49% APR Variable
Card Details
on opensky's secure site
Intro offer
N/A
Rewards Rate
Up to 10%
Annual fee
$35
Regular APR
23.89% (variable)
Rewards
Card Details
We appreciate your feedback
Thank you for taking the time to share your experience.