Money Matchup’s Recommended Everyday Rewards Cards For You

Blue Cash Preferred® Card from American Express

Blue Cash Preferred&#174; Card from American Express
4.4

Bankrate score

Intro offer

As High As $300 Cash Back. Find Out Your Offer.

Recommended credit score

Good to Excellent

Regular APR

19.49%-28.49% Variable

Annual fee

$0 intro annual fee for the first year, then $95.

Rewards rate

1% - 6%

Money Matchup's Take:

If you buy groceries — and I sure hope you do — this card is almost unfair. The cashback rate at supermarkets is one of the best I've seen on any card, and the annual fee pays for itself fast. Run the math on your grocery spending and you'll see what I mean.

Chase Freedom Unlimited®

Chase Freedom Unlimited®
5.0

Bankrate score

Intro offer

Earn $200 cash back

Recommended credit score

670 - 850

Regular APR

18.24% - 27.74% Variable

Annual fee

$0

Rewards rate

1.5% - 5%

Money Matchup's Take:

Simple, consistent, and it never lets you down. I love cards that just work without making you think about it — and this is one of them. Flat cashback on everything plus better rates on dining. Hard to argue with.

Capital One Savor Cash Rewards Credit Card

Capital One Savor Cash Rewards Credit Card
5.0

Bankrate score

Intro offer

Earn a one-time $200 cash bonus

Recommended credit score

670 - 850

Regular APR

18.49% - 28.49% (Variable)

Annual fee

$0

Rewards rate

1% - 8%

Money Matchup's Take:

If dining and entertainment are where your money goes, this card is basically designed for you. It earns at a rate that a flat-rate card can't touch in those categories.

Prime Visa

Prime Visa

Bankrate score

4.5
Recommended credit score:670 - 850
Intro offer

Get a $150 Amazon Gift Card

Rewards Rate

1% - 10%

Annual fee

$0

Regular APR

18.74% - 27.49% Variable