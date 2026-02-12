 Skip to Main Content

Blue Cash Everyday® Card from American Express

Blue Cash Everyday&#174; Card from American Express
4.6

Bankrate score

Intro offer

As High As $200 Cash Back. Find Out Your Offer.

Recommended credit score

Good to Excellent

Regular APR

19.49%-28.49% Variable

Annual fee

$0

Rewards rate

1% - 3%

Chase Freedom Unlimited®

Chase Freedom Unlimited®
5.0

Bankrate score

Intro offer

Earn $200 cash back

Recommended credit score

670 - 850

Regular APR

18.24% - 27.74% Variable

Annual fee

$0

Rewards rate

1.5% - 5%

Money Matchup's Take:

Here's what I like about this one — it helps you get out of debt, and then it actually stays useful once you do. Most balance transfer cards go in a drawer when the intro period ends. This one doesn't.

Blue Cash Preferred® Card from American Express

Blue Cash Preferred&#174; Card from American Express
4.4

Bankrate score

Intro offer

As High As $300 Cash Back. Find Out Your Offer.

Recommended credit score

Good to Excellent

Regular APR

19.49%-28.49% Variable

Annual fee

$0 intro annual fee for the first year, then $95.

Rewards rate

1% - 6%

Money Matchup's Take:

If you buy groceries — and I sure hope you do — this card is almost unfair. The cashback rate at supermarkets is one of the best I've seen on any card, and the annual fee pays for itself fast. Run the math on your grocery spending and you'll see what I mean.

Capital One Savor Cash Rewards Credit Card

Capital One Savor Cash Rewards Credit Card

Bankrate score

5.0
Recommended credit score:670 - 850
Intro offer

Earn a one-time $200 cash bonus

Rewards Rate

1% - 8%

Annual fee

$0

Regular APR

18.49% - 28.49% (Variable)

Money Matchup's Take:

If dining and entertainment are where your money goes, this card is basically designed for you. It earns at a rate that a flat-rate card can't touch in those categories.