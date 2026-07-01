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Earn 6% and 2% cash back on the first $2,500 in combined purchases each quarter in the choice category, and at grocery stores and wholesale clubs, then earn unlimited 1% thereafter. After the 3% first-year bonus offer ends, you will earn 3% and 2% cash back on these purchases up to the quarterly maximum.

No annual fee and cash rewards don’t expire as long as your account remains open.

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0% Intro APR for 15 billing cycles for purchases, and for any balance transfers made in the first 60 days. After the Intro APR offer ends, a Variable APR that’s currently 17.49% - 27.49% will apply. A 3% Intro balance transfer fee will apply for the first 60 days your account is open. After the Intro balance transfer fee offer ends, the fee for future balance transfers is 5%. Balance transfers may not be used to pay any account provided by Bank of America.