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New (or Improved) Cards!

Bilt Blue Card

Bilt Blue Card
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2.9

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$100 of Bilt Cash

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670 - 850

Regular APR

26.74 - 34.74% variable

Annual fee

$0

Rewards rate

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1X - 1.25X

Bilt Obsidian Card

Bilt Obsidian Card
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3.3

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$200 of Bilt Cash

Recommended credit score

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670 - 850

Regular APR

26.74 - 34.74% variable

Annual fee

$95

Rewards rate

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1X - 3X

Bilt Palladium Card

Bilt Palladium Card
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4.1

Bankrate score

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50,000 Bilt Points + Gold Status + $300 of Bilt Cash

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670 - 850

Regular APR

26.74 - 34.74% variable

Annual fee

$495

Rewards rate

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1.25X - 2X

Best offer ever

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Sapphire Reserve for Business℠

Sapphire Reserve for Business℠

Bankrate score

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4.9
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Bankrate review
Recommended credit score:670 - 850
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Earn 200,000 bonus points

Rewards Rate

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1x - 8x

Annual fee

$795

Regular APR

Flex for Business Variable APR: 17.74% - 28.49%

Chase Sapphire Reserve®

Chase Sapphire Reserve®

Bankrate score

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4.8
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Bankrate review
Recommended credit score:740 - 850
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100,000 bonus points

Rewards Rate

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1x - 8x

Annual fee

$795

Regular APR

19.49% - 27.99% Variable

Capital One Venture Business

Capital One Venture Business

Bankrate score

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4.0
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Recommended credit score:740 - 850
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Earn 100,000 Miles

Rewards Rate

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2X miles - 5X miles

Annual fee

$95

Regular APR

24.49% (Variable)

Capital One Venture X Business

Capital One Venture X Business

Bankrate score

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4.9
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Bankrate review
Recommended credit score:740 - 850
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Earn 150,000 bonus miles

Rewards Rate

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2X miles - 10X miles

Annual fee

$395

Regular APR

25.74% (Variable)

Atmos™ Rewards Ascent Visa Signature® credit card

Atmos™ Rewards Ascent Visa Signature® credit card

Bankrate score

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4.4
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Bankrate review
Recommended credit score:670 - 850
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Limited-time online offer – 70,000 bonus points + $99 Companion Fare

Rewards Rate

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1 point - 3 points

Annual fee

$95

Regular APR

19.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers

Atmos™ Rewards Summit Visa Infinite® credit card

Atmos™ Rewards Summit Visa Infinite® credit card

Bankrate score

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4.4
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Bankrate review
Recommended credit score:670 - 850
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Limited-time online offer – 80,000 bonus points

Rewards rate

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1 point - 3 points

Annual fee

$395

Regular APR

19.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers

Atmos™ Rewards Visa Signature® Business Card

Atmos™ Rewards Visa Signature® Business Card

Bankrate score

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3.6
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Bankrate review
Recommended credit score:740 - 850
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Limited-time online offer: 70,000 bonus points + a $99 Companion Fare

Rewards Rate

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1 point - 3 points

Annual fee

$70 for the company and $25 per card

Regular APR

19.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers