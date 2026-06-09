New (or Improved) Cards!
Bankrate score
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$100 of Bilt Cash
Recommended credit score
670 - 850
Regular APR
26.74 - 34.74% variable
Annual fee
$0
Rewards rate
1X - 1.25X
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Bankrate score
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$200 of Bilt Cash
Recommended credit score
670 - 850
Regular APR
26.74 - 34.74% variable
Annual fee
$95
Rewards rate
1X - 3X
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Bankrate score
Intro offer
50,000 Bilt Points + Gold Status + $300 of Bilt Cash
Recommended credit score
670 - 850
Regular APR
26.74 - 34.74% variable
Annual fee
$495
Rewards rate
1.25X - 2X
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Best offer ever
Earn 200,000 bonus points
on Chase's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Earn 200,000 bonus points
Rewards Rate
1x - 8x
Annual fee
$795
Regular APR
Flex for Business Variable APR: 17.74% - 28.49%
Rewards
Card Details
Bankrate score
on Chase's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
100,000 bonus points
Rewards Rate
1x - 8x
Annual fee
$795
Regular APR
19.49% - 27.99% Variable
Rewards
Card Details
Bankrate score
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Earn 100,000 Miles
Rewards Rate
2X miles - 5X miles
Annual fee
$95
Regular APR
24.49% (Variable)
Rewards
Card Details
on Capital One's secure siteSee Rates & Fees
Intro offer
Earn 150,000 bonus miles
Rewards Rate
2X miles - 10X miles
Annual fee
$395
Regular APR
25.74% (Variable)
Rewards
Card Details
on Bank of America's secure site
Intro offer
Limited-time online offer – 70,000 bonus points + $99 Companion Fare
Rewards Rate
1 point - 3 points
Annual fee
$95
Regular APR
19.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers
Rewards
Card Details
on Bank of America's secure site
Intro offer
Limited-time online offer – 80,000 bonus points
Rewards rate
1 point - 3 points
Annual fee
$395
Regular APR
19.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers
Rewards
Card Details
Bankrate score
on Bank of America's secure site
Intro offer
Limited-time online offer: 70,000 bonus points + a $99 Companion Fare
Rewards Rate
1 point - 3 points
Annual fee
$70 for the company and $25 per card
Regular APR
19.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers
Rewards
Card Details
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