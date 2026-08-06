$0 annual fee for the first year only, $25 annual fee thereafter. Variable APR of 27.49%. Offer valid for new customers only.

With no credit check or prior credit required, anyone can start building credit. Fund your card with a minimum security deposit of $100 and use it anywhere Visa® is accepted in the U.S. Build credit by making on-time payments and maintaining a low credit utilization ratio. Every on-time payment helps build credit history.

If you don’t have the $100 security deposit today, consider a Credit Builder Account2 starting at $25 a month4. Consistent, on-time payments help you build credit and build savings to secure The secured Self Visa® Credit Card3.

1The secured Self Visa® Credit Card is issued by Lead Bank, Sunrise Banks, N.A., or First Century Bank, N.A., each Member FDIC.

2Credit Builder Accounts & Certificates of Deposit made/held by Lead Bank, Sunrise Banks, N.A., First Century Bank, N.A., each Member FDIC. Subject to credit approval.

3Qualification for the secured Self Visa® Credit Card is based on meeting eligibility requirements, including income and expense requirements and establishment of security interest. Criteria Subject to change.