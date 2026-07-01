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Limited-time online offer – 80,000 bonus points
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19.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers
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Limited-time online offer – 70,000 bonus points + $99 Companion Fare
Recommended credit score
670 - 850
Regular APR
19.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers
Annual fee
$95
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1 point - 3 points
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Limited-time online offer: 70,000 bonus points + a $99 Companion Fare
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740 - 850
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19.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers
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$70 for the company and $25 per card
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14.99% - 25.99% Variable APR on purchases and balance transfers
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17.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers
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19.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers
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17.49% - 27.49% Variable APR on purchases and balance transfers
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