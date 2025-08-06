 Skip to Main Content

Best checking accounts of August 2025

Matthew Goldberg
Marc Wojno, MBA
Greg McBride, CFA
Updated July 1, 2025

At Bankrate we strive to help you make smarter financial decisions. Though our partners compensate us from links on this page, we maintain editorial integrity, and partners don't influence our product evaluations. Here's how we make money and here is our advertiser disclosure.

The best checking accounts offer easy access to your money, a large ATM network and serve as a convenient financial hub — without charging pesky fees. Some of the best accounts also offer perks, like cash back or interest on your balance. Bankrate reviewed and rated checking accounts from over 100 banks and credit unions based on their fees, balance requirements, funds access and more to help you choose the best checking account for you.

Bankrate Expert Take

Checking accounts have many financial benefits. They can assist you in the following ways:

  • Provide a safe place to keep your hard-earned cash.
  • You can use your account’s auto-save feature to put money away for emergencies.
  • Account statements can help you keep track of spending.
Table of contents

Banks with the best checking accounts for August 2025

Note: Annual percentage yields (APYs) shown are as of July 23. Bankrate's editorial team validates this information regularly, typically biweekly. APYs may have changed since they were last updated and may vary by region for some products. Bankrate includes only FDIC banks or NCUA credit unions in its listings.

Ally_logo

Ally

Rating: 5 stars out of 5
5.0 Bankrate score

  • Annual percentage yield

    0.10%

  • Min. deposit to open

    $0

Why Ally?

Ally Bank offers a top-tier digital experience and accounts that generally come with few fees. Its checking account — which Ally calls its Spending account — earns interest on all balances, though you’ll need at least $15,000 to earn the top APY. It doesn’t charge monthly maintenance or overdraft fees, and account holders can access more than 75,000 ATMs nationwide to make withdrawals, while receiving up to $10 in ATM fee reimbursements each statement cycle. Early direct deposit allows you to access your paycheck up to two days early. The main drawback with this account is that you can’t make cash deposits.

Capital One_logo

Capital One

Rating: 5 stars out of 5
5.0 Bankrate score

  • Annual percentage yield

    0.10%

  • Min. deposit to open

    $0

Why Capital One?

For those who want a mostly digital experience and the ability to deposit cash, Capital One's 360 Checking account may be a good choice. While its 0.10 percent APY is modest compared to some competitors on this list, the account stands out for offering a strong ATM network, no monthly fees, access to early direct deposit and the ability to deposit cash for free at thousands of retail locations, including CVS and Walgreens. It's an especially good fit for customers who want the flexibility of online banking without giving up the option of in-person support if you're in select states where Capital One offers branches.

Discover Bank_logo

Discover Bank

Rating: 5 stars out of 5
5.0 Bankrate score

  • Annual percentage yield

    0.00%

  • Min. deposit to open

    $0

Why Discover Bank?

If you're looking for one of the best cash back checking accounts out there, then the Discover Cashback Debit account is worth a look. It earns 1 percent cash back on up to $3,000 in debit purchases each month, or up to $360 per year. Extra perks include a fee-free overdraft protection transfer service, and the bank doesn’t charge fees for returned items or insufficient funds. There’s also no minimum deposit to open this account. Direct deposit recipients can get paid up to two days early and customers have access to more than 60,000 fee-free ATMs to make cash withdrawals.

AxosBank_logo

AxosBank

Rating: 4.9 stars out of 5
4.9 Bankrate score

  • Annual percentage yield

    0.00%

  • Min. deposit to open

    $0

Why AxosBank?

If you're looking for an account that gives you easy access to your funds, the Axos Bank Essential Checking account may be a good choice. It comes with a Direct Deposit Express feature that gets you paid up to two days early. The account also provides fee-free access to more than 90,000 ATMs across the nation, plus unlimited domestic ATM fee reimbursements, a helpful feature for those who frequently withdraw cash, even outside their bank's network. Plus, there is no minimum deposit required to open the account. Customers can deposit cash at any ATM in the network that accepts cash deposit, or through the nearly 100,000 retail partners through the Green Dot Network, though you might have to pay a fee to use the latter. Account holders pay no monthly service fees, overdraft fees or non-sufficient funds fees.

NBKC Bank_logo

NBKC Bank

Rating: 4.9 stars out of 5
4.9 Bankrate score

  • Annual percentage yield

    1.75%

  • Min. deposit to open

    $0

Why NBKC Bank?

The biggest draw to online-only NBKC's Bank's Everything Account is its competitive rate, which you earn without needing to meet any criteria. That's in contrast to many other high-yield checking accounts, which require account holders to meet a spending or deposit threshold to unlock top-tier rates. The account is also fee-conscious, with no monthly service charge or overdraft fees, which can eat away at your budget over time. Combined with access to over 90,000 fee-free ATMs and monthly ATM fee reimbursements of up to $12 per month, the Everything Account is an easily accessible and flexible checking account.

SoFi_logo

SoFi

Rating: 4.9 stars out of 5
4.9 Bankrate score

  • Annual percentage yield

    0.50%

  • Min. deposit to open

    $0

Why SoFi?

SoFi's Online Checking account makes this list for offering a well-rounded combination of interest earnings, early deposit and cash incentives. While its 0.50 percent APY isn't the highest available, it applies to all balances with no minimum deposit and no ongoing balance requirement. SoFi also provides up to two-day early access to direct deposits. Note that when you sign up for a SoFi checking account, the bank will also automatically open a savings account in your name, which earns a decent interest rate too, if you meet certain requirements. SoFi is also currently offering a checking account bonus of up to $300 to new members who enroll and meet direct deposit requirements.

Alliant_logo

Alliant

Rating: 4.8 stars out of 5
4.8 Bankrate score

  • Annual percentage yield

    0.25%

  • Min. deposit to open

    $25

Why Alliant?

Alliant Credit Union earns a spot for offering a solid APY with minimal hoops — just opting into e-statements and setting up one electronic deposit per month qualifies account holders to earn 0.25 percent APY. While Alliant's High-Rate Checking account requires $25 dollars to open it doesn't have monthly or overdraft fees and provides access to a large ATM network. To boot, Alliant reimburses other ATM providers' surcharges of up to $20 per month, giving you easy and ample access to your funds. You can also get a direct deposit of your paycheck up to two days early. Alliant Credit Union is easy to join for anyone, despite its status as a credit union. You'll be required to open an Alliant Savings Account to join, which you can do at the same time as you open a checking account. The savings account also has a $25 dollar minimum opening deposit.

Bask Bank_logo

Bask Bank

Rating: 4.8 stars out of 5
4.8 Bankrate score

  • Annual percentage yield

    1.00%

  • Min. deposit to open

    $0

Why Bask Bank?

Bask Bank’s Interest Checking account earns the same high APY of 1 percent on all balances, and it charges no monthly maintenance fees, offering a blend of simplicity and competitive interest. There’s no minimum deposit requirement, although the bank reserves the right to close the account if it remains unfunded for 15 business days, but you can avoid this by depositing any amount of money into the account. Customers have access to a large free ATM network and refunds on ATM surcharges, and they can send money to friends and family through Zelle. This account is only good for customers who are comfortable banking solely online.

Charles Schwab Bank_logo

Charles Schwab Bank

Rating: 4.8 stars out of 5
4.8 Bankrate score

  • Annual percentage yield

    0.05%

  • Min. deposit to open

    $0

Why Charles Schwab Bank?

The Schwab Investor Checking account is a compelling choice, especially for frequent travelers and investors. Customers receive fee-free access to ATMs all over the globe, which means you'll have easy access to your money whether you're at home or abroad. And the built-in link to a Schwab One brokerage account streamlines money management for those who want to keep banking and investing under one roof. Checks are free with the account, and there is no minimum required to open the Investor Checking account, but you will need to add funds to receive a debit card, checks or set up bill pay. For customers who value seamless integration with investment tools and worldwide fee-free access to cash, Schwab provides a niche but highly practical checking solution.

First Internet Bank of Indiana_logo

First Internet Bank of Indiana

Rating: 4.8 stars out of 5
4.8 Bankrate score

  • Annual percentage yield

    0.00% – 0.50%

  • Min. deposit to open

    $25

Why First Internet Bank of Indiana?

The Free Checking account from First Internet Bank is true to its name, delivering on the basics: a relatively low minimum deposit of $25, no monthly service fees, no balance requirements and no extra charge fees for ATM use. Aside from this, the account offers the standard features you'd want from a checking account: online and mobile bill pay, a debit card and Zelle. It's a straightforward, fee-free account that fits well for users who want a simple checking experience without having to chase rates or meet ongoing activity requirements.

The competition: Other checking accounts you can consider

On our Best Checking Accounts list, Bankrate surfaces the highest-rated checking accounts from the banks we review that are also available to most people nationwide. But that doesn't mean that these accounts will suit everyone's needs or that there aren't other great accounts out there. Below, you'll find a few more contenders to consider.

  • American Express Rewards Checking: You have to already have an American Express credit card to open this account, so it didn't make our list based on this availability barrier, but it does get a good Bankrate score as it has few fees, no minimum deposit and earns a good APY and American Express rewards points.
  • Chime Checking: Chime is a financial technology company, not a bank (which is why it doesn't make our list) but it does offer a checking account which has no monthly fees and no overdraft fees. Chime is a good option for a second-chance checking account because it does not check your previous banking history as a condition of opening the account. Note that because Chime is not a bank, FDIC insurance works differently here and isn't as straightforward.
  • Chase Total Checking: This account doesn't score nearly as well as the ones on our list, but if you want in-person banking, Chase is likely a good option as they have branches in 48 states and Washington, D.C. The Chase Total Checking account does have a fairly high monthly maintenance fee, but it's possible to waive it. Chase is also known for having checking account bonuses for new customers.
  • Consumers Credit Union Rewards Checking: Bankrate does not currently review this credit union, but its Rewards Checking account offers one of the most enticing APYs out there: up to 5 percent APY. To get it, you'll have to meet a host of requirements, including spending $1,000 per month with a Consumers Credit union credit card.
  • Climate First Bank Impact Checking: Bankrate does not currently review this bank but if you want your deposits to drive environmentally-conscious projects, you should take a look. The account offers 4.01 percent APY and doesn't charge a monthly fee.

How much should I keep in my checking account?

Since your checking account is likely the account from which you pay your bills and make debit card purchases, it’s important to keep enough money in there to cover these expenses. In addition, it often helps to keep some extra money in the account in the event your expenses are slightly higher than anticipated in a given month. This can help you avoid accidentally spending more than what’s in the account.

Beyond your living expenses and a cushion, it’s often best to keep additional funds in a savings account that earns a competitive APY. This is because many checking accounts don’t earn interest, and those that do bear interest often earn less than you can get from top-yielding savings accounts.

It doesn’t pay to let money just pile up in your checking account. Instead, keep what you need to cover your monthly expenses — plus a buffer for surprises and to avoid overdrafts — and put your excess cash in a high-yield savings account.
Bankrate logo Greg McBride, CFA, Bankrate chief financial analyst

Bankrate staff insights

"I have my checking and savings account with SoFi, which is an online-only bank. This was not the primary factor when choosing, but it has been a plus to the SoFi banking experience. I prefer the ease of online handlings and haven’t had any issues with quick customer support or depositing checks."

Bankrate Staff Member

“My main checking account is Charles Schwab Bank, which is online. I keep a small checking account at a brick and mortar bank in case I need a signature guarantee or cash in certain denominations.”

Bankrate Staff Member

Can I open a checking account online?

Yes, you can open a checking account online — though it depends on the bank or credit union. In many cases, opening an account online is quicker and more convenient than visiting a branch. If you can apply online, you'll need personal information including your name, address, Social Security number and valid form of identification. 

Do checking accounts earn interest?

Some checking accounts do earn interest, but it's not a standard feature for most checking accounts. Traditional checking accounts — typically from large banks — often pay little to no interest. That's because checking accounts are designed primarily for everyday spending and bill payments. However, a growing number of online banks, credit unions and fintech companies are offering high-yield checking accounts.

Deciding between branch access or online-only checking

Many of the best checking accounts on our list come from online-only banks because those banks tend to charge fewer fees and offer more perks. But that doesn't mean you shouldn't open an account at a brick-and-mortar bank if you prefer in-person customer service. Just be sure you can avoid service fees that would eat into your balance — and that you can make transfers easily to a high-yield savings account.

You can also consider keep two checking accounts to enjoy the benefits of both kinds of banking.

What do you need to open a checking acccount?

Checking accounts typically have some general requirements, and you’ll need to meet them in order to open an account.

Identification
Most banks and credit unions require two forms of identification to open an account. A Social Security card, passport, state ID or driver's license are the most commonly required documents.
Minimum deposit
The minimum deposit to open a checking account is typically around $25 or more, although there are some accounts that allow for less.
Address
You'll need to provide proof of address when opening an account. Utility bills, lease agreements and insurance cards can work well.
Age
It may be difficult to get a checking account under age 18. That said, opening a teen account, a joint account or a custodial account can be an option for minors.

What to look for in a checking account

What to know about checking account fees

Using a checking account can be expensive. The good news is you can find checking accounts that don't charge monthly maintenance fees as well as make it easy to avoid other common tolls. Here's what you need to know.

Checking accounts at credit unions vs. banks

When it comes to checking accounts, the offerings from credit unions and banks are often similar enough, but the institutions themselves differ. Commonly, banks are for-profit corporations owned by shareholders, while credit unions are member-owned, not-for-profit entities. Credit unions are also known for involvement in their community, including providing loans to small businesses.

And while a bank doesn’t often have many restrictions over who can open accounts, membership in a credit union may be limited to certain people based on where they live, work or worship.

A few outstanding credit union checking accounts that Bankrate reviews include:

  • Navy Federal Credit Union: The Free EveryDay Checking Account doesn't charge monthly fees, provides online budgeting tools and credit monitoring and also earns some interest.
  • Quorum Federal Credit Union: The QClassic Checking account is a no-fee account that gives you access to 90,000 free ATMs and three levels of overdraft protection.
  • Randolph Brooks Federal Credit Union: The Really Free Checking account doesn’t charge monthly maintenance fees or require a minimum balance, and it also earns some interest.

Pros and cons of checking accounts

Checking accounts are useful for paying bills, making debit card purchases and receiving direct deposits of your paycheck.

But while there are many benefits to having a checking account, there are a few things you want to watch out for. Here are some pros and cons that come with checking accounts:

Pros

    A convenient way to receive direct deposit of your paycheck, and sometimes get it two days early.

    A safe place from which you can spend your money using a debit card, pay bills and write checks without worrying about cash.

    Access to cash through ATMs.

    Ability to send and receive money (with family of friends) through peer-to-peer apps like Venmo or Zelle.

    A safe place for your money as long as it’s with an FDIC-insured bank or NCUA-insured credit union and your balance is within the insurance limits.

Cons

  • Some checking accounts may charge fees for things such as not meeting a minimum balance or overdrafting your account. Make sure you know what fees your account charges so that you can avoid them or find an account that doesn’t charge many fees.

  • Many checking accounts pay little to no interest, so make sure you’re putting any excess cash you have into a high-yield savings account.

Compare: Standard vs. best checking accounts

Feature category Traditional checking accounts Top-tier checking accounts
Interest or rewards May earn minimal interest (if any) May earn interest (sometimes substantial); often offer perks like sign-up bonuses or cash back
Fees Charges monthly fees (though with ways to wave), overdraft charges, out-of-network ATM fees No monthly fees, no overdraft, insufficient funds or ATM fees
Extra features Bill pay, limited ATM access, early direct deposit, access to peer-to-peer platforms such as Zelle Early direct deposit, access to peer-to-peer platforms such as Zelle, spending insights or roundup savings tools, out-of-network ATM rebates
User experience Often offer in-person customer service, highly-rated mobile apps Often online-only, with highly-rated mobile apps and extended phone customer service hours (e.g., 24/7)

Alternatives to checking accounts

While a checking account provides a wide range of unique money management benefits, you’ll likely also want an account for your savings, preferably one that earns a high-yield.

High yield savings account

A savings account enables you to earn interest on your savings, helping your money grow while still giving you easy access to your funds.

Money market accounts

Like savings accounts, but also commonly come with debit cards and/or check-writing privileges.

Checking account FAQs

Meet our Bankrate experts 

Written by: Matthew Goldberg, Senior Consumer Banking Reporter

Matthew is a senior consumer banking reporter with more than two decades of journalism and financial services expertise, helping readers make informed decisions about their personal finance needs. His banking career includes being a banker in New York City and a bank officer at one of the nation's largest banks. Matthew is currently a member of the Board of Governors at the Society for Advancing Business Editing and Writing (SABEW), chairing its training member engagement committee and is co-chair of its Finance Committee.

Edited by: Marc Wojno, Senior Editor, Banking 

I’ve been a personal finance writer and editor for more than two decades specializing in money management, deposit accounts, investing, fintech and cryptocurrency. Throughout the years of crunching numbers and words, I’ve been passionate about helping readers make informed decisions on managing their money with uniquely helpful advice. I have an MBA from George Washington University, and am an active member of both the National Press Club and SABEW, where I’ve volunteered as a judge for their respective journalism awards programs. Recently, I was elected Treasurer of the Society of Professional Journalists’ SDX Foundation (Washington, DC chapter), raising scholarship money for aspiring young journalists.

Reviewed by: Greg McBride, CFA, Chief Financial Analyst, Bankrate

Greg McBride is a CFA charterholder with more than a quarter-century of experience analyzing banking trends and personal finance. As Bankrate's Chief Financial Analyst, he leads the team that researches and provides guidance on savings vehicles, from high-yield savings accounts to CDs. Through Bankrate.com's Money Makeover series, he has helped consumers develop their saving habits, maximize their returns on deposit accounts, and make smart decisions about where to keep their cash. He is frequently quoted by major media outlets on banking trends and Federal Reserve policy impacts on deposit rates. 

How we choose the best checking accounts

Bankrate researches over 100 banks, including some of the largest financial institutions, online-only banks, regional banks and credit unions with both open and restrictive membership policies.

To find the best checking accounts, we rated these institutions on their checking account fees, minimum deposit requirements, ATM network, overdraft policies, APY offerings and more. The best checking accounts have few fees, no or low minimum deposit requirements, a large ATM network, forgiving overdraft policies and may offer some other perks, like early direct deposit, interest or cash back.

The highest-rated checking accounts from broadly-available banks and credit unions made our list. Learn more about how we choose the best banking products and our methodology for reviewing banks

